Заявившей о разводе Самойловой подарили пышный букет роз

Недавно объявившей о разводе Оксане Самойловой подарили пышный букет роз. Презентом от поклонника многодетная мать поспешила похвастаться в Instagram.

Во вторник, 31 марта, супруга Джигана внезапно удивила общественность заявлением, что намерена официально расторгнуть брак с рэпером. Тогда Оксана заявила, что 10 лет совместной жизни с Устименко были адом. Помимо этого, она уверена: муж, который клялся ей в любви, на самом деле регулярно изменял — простить этого она не может.

Не прошло и нескольких дней, как за видной девушкой стали ухаживать мужчины. Так, один из них решил поднять Оксане настроение и подарил пышный букет нежно-розовых роз. Цветы инкогнито лаконично украсил лентой в тон бутонам. Самойлова поспешила позаботиться о цветах и сразу же поставила их в прозрачную стеклянную вазу прямо напротив входа в особняк.

«Stay at home. April (Оставайся дома. Апрель)», — загадочно подписала она сторис с цветами. Судя по всему, подарок положительно сказался на многодетной матери — Оксана улыбнулась, показывая цветы в stories.

Тем временем виновник происходящего — Джиган — продолжает сохранять молчание. Не исключено, что шикарный букет для любимой заказал он.