«Он на деньги меня обманывал»: Лолита вскрыла подробности жизни с Цекало

Похоже, что душевная рана после расставания с Александром Цекало до сих пор не затянулась у Лолиты Милявской. По ее словам, бывший муж сильно занижал ее самооценку и прятал от нее часть гонораров.

Сейчас звезда открыто заявляет, что не скучает по бывшему мужу и не делала этого никогда. Раз приняв какое-то решение, она следует ему до конца. Нет у нее ностальгии и по поводу кабаре-дуэта «Академия». Хотя поначалу сильно сомневалась в себе, как в сольном исполнителе.

«Когда мы разошлись, мне было 37 лет, и я не знала, состоюсь ли я как сольная артистка. Мне внушил это Саша. Говорил об этом все время — что я никому не нужна», — рассказала Лолита Дмитрию Гордону на его YouTube-канале.

Артистка заявила, что терпение является сутью ее женской натуры. Она не раз обманывалась, считая, что за отношениями с мужчиной больше ничего нет. Однако жизнь показывала совершенное иное.

«Он и на деньги меня обманывал», — удивила артистка.

При разводе с Александром звезда сильно удивилась той мизерной сумме, которую они накопили за прожитые вместе годы и работу в дуэте. После она узнала от знакомого, что ее муж создал в Австрии специальный счет в банке, куда тайно откладывал деньги. В настоящий момент бывшие супруги не общаются.

Ранее мы писали о том, почему Лолита не желает заводить детей от нового возлюбленного. Известно, что ее мужчина разведен и уже имеет наследников. Пока его имя звезда держит в секрете.