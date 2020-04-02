«Уникальная»: Инна Маликова поделилась редким семейным фото с мамой

В личном аккаунте в Instagram певица Инна Маликова поздравила свою маму Людмилу Михайловну с днем рождения. Артистка призналась, что найти фото с родительницей ей было нелегко – пришлось обыскать не одну тысячу снимков. Кадр нашелся с празднования двухлетия малыша Марка, племянника Инны, где собралась вся большая творческая семья.

«Она, конечно, у нас уникальная», — призналась певица. И объяснила, почему: «Всегда в тени, всегда за папой, всегда за детьми, но при этом всегда для всех нас на первом месте».

К поздравлениям матери Инны и Дмитрия Маликовых присоединились певец Николай Басков, генеральный директор телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров, а также многочисленные друзья и поклонники творческого семейства.

«С Днем рождения мамочку! Здоровья крепкого и счастья, хорошего настроения!», «С Днем рождения мамулю! Здоровья всей семье!», «Инночка, поздравляю Твою Мамочку любимую с Днем рождения! Здоровья и хорошего настроения! Обнимаю вас всех», — написали некоторые фолловеры.

Именинница в настоящее время является концертным директором своего сына Дмитрия Маликова. В прошлом она сама была солисткой ансамбля «Самоцветы», основанного супругом Людмилы Михайловны — Юрием Маликовым.