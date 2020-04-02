«Сейчас точно не время»: Хилькевич пошутила насчет третьей беременности

Актриса не исключила, что после карантина в ее семье все же произойдет пополнение.

Анна Хилькевич в этом году отпразднует пятую годовщину со дня свадьбы с мужем, бизнесменом Артуром Волковым. Влюбленные во всем поддерживают друг друга. Актриса признавалась, что зарабатывает больше своего избранника, но отношениям это не мешает. Супруги воспитывают двоих детей: четырехлетнюю Арианну и полуторагодовалую Марию. Первое время девушке было сложно справляться с наследницами, поэтому она прибегала к услугам няни и даже ездила в отпуск без детей.

При этом недавно Анна призналась, что мечтает о третьем ребенке. А накануне артистка неожиданно объявила, что беременна. Она опубликовала фото положительного теста с двумя полосками. Девушка отметила, что карантин должен поднять рождаемость в стране.

Актриса заверила, что предчувствовала такой исход событий. Поклонники принялись поздравлять пару с радостным событием. Однако некоторые заподозрили, что актриса их может разыгрывать, так как на календаре было 1 апреля.

По словам Хилькевич, она опасалась, что многие будут шутить насчет коронавируса, поэтому решила сделать вид, что забеременела. Но при этом девушка не ожидала, что поднимется такой ажиотаж.

«Телефон разрывался от эсэмэсок и звонков, поэтому решила написать пост. Ребята, простите за шутку, не-не, сейчас точно не время, двух дочек пока вполне хватает! Хотя кто знает, что будет, когда карантин закончится, но это будет уже другая история….» — высказалась актриса.

Некоторые поклонники были раздосадованы таким поворотом событий. Многие посчитали шутку звезды глупой. «Ну вот, а я повелась», «А я уже всем на работе рассказала«, «Злая шутка над беременностью», «Мне кажется, я начинаю забывать что такое «смешно», когда читаю посты про то, что сообщить всем, что ты забеременела, это весело», — прокомментировали пост подписчики.