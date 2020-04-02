«До мурашек»: бывшая жена Пескова обнародовала архивные кадры с экс-супругом и детьми

Среднему сыну Дмитрия Пескова исполнилось 16 лет. В честь этого события бывшая супруга пресс-секретаря президента России смонтировала трогательный ролик, состоящий их старых семейных кадров. Клипом Екатерина Солоцинская поделилась в личном блоге.

На кадрах пользователи Сети увидели Дмитрия Пескова и его детей — Мику и Лизу — в домашней обстановке от самого рождения наследников до нынешнего дня.

«Мика, ты обладаешь очень редким в наше время качеством — качеством, которое я всегда ищу в людях и нахожу крайне редко, — истинным благородством. Я желаю тебе сохранить это редкое качество на всю жизнь и научиться распознавать истинные намерения людей, которые будут встречаться тебе на пути, чтобы не позволять им пользоваться тобой и дарить свою доброту только тем, кто этого достоин! С твоим днем тебя, сынок!» — подписала видео Солоцинская.

«Как всегда до мурашек», «Очень трогательное поздравление, прослезилась», «У вас хорошие дети. Здоровья и счастья всем», «Вы так возвышаетесь в прямом смысле в своем обращении к сыну! И это возвышает его», — отреагировали на пост фолловеры.