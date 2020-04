Создательница Гарри Поттера придумала, как помочь детям и родителям

Всемирно известная писательница Джоан Роулинг, которая написала книги о волшебнике Гарри Поттере, решила помочь детям и их родителям. Не секрет, что сейчас многие вынуждены соблюдать режим самоизоляции и изнывают от безделья.

Знаменитость объявила о запуске специальной платформы Harry Potter at home («Гарри Поттер дома»), которая поможет малышам познакомиться с миром волшебства и магии.

Сайт поможет детям разгадывать головоломки, участвовать в различных играх на сообразительность и обучаться чему-то новому на фоне любимых персонажей из «Гарри Поттера». Также есть возможность бесплатного прослушивания книги «Гарри Поттер и философский камень» аж на 19 языках. Возможно, это поможет, хоть и ненадолго, но все же отвлечься от эпидемии коронавируса.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020