Создательница Гарри Поттера придумала, как помочь детям и родителям

Джоан Роулинг решила отвлечь от эпидемии всех тех, кто находится на карантине.

Всемирно известная писательница Джоан Роулинг, которая написала книги о волшебнике Гарри Поттере, решила помочь детям и их родителям. Не секрет, что сейчас многие вынуждены соблюдать режим самоизоляции и изнывают от безделья.

Знаменитость объявила о запуске специальной платформы Harry Potter at home («Гарри Поттер дома»), которая поможет малышам познакомиться с миром волшебства и магии.

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Сайт поможет детям разгадывать головоломки, участвовать в различных играх на сообразительность и обучаться чему-то новому на фоне любимых персонажей из «Гарри Поттера». Также есть возможность бесплатного прослушивания книги «Гарри Поттер и философский камень» аж на 19 языках. Возможно, это поможет, хоть и ненадолго, но все же отвлечься от эпидемии коронавируса.