Не время скучать: группа Little Big объявила конкурс «Карантиновидение–2020»

Накануне группа Little Big отметила свое семилетие. И в свой день рождения коллектив объявил о старте конкурса «Карантиновидение-2020», который будет проходить в Сети.

«Карантиновидение-2020» — это song-contest, в котором может принять участие абсолютно каждый. Для этого достаточно придумать песню, снять минутный клип на мобильный телефон в домашних условиях», — объявили артисты.

Свое творчество необходимо разместить в социальной сети «Инстаграм» с хэштегом «карантиновидение2020 и отметить организаторов шоу. Первой участницей, которая подала заявку на конкурс, стала Софья Таюрская.

Ее лирический клип с душераздирающим текстом песни «Самоизоляция» уже набрал полмиллиона просмотров в ее микроблоге в «Инстаграме». Отдельных комплиментов от зрителей заслужил ее наряд — платье из туалетной бумаги, а ожерелье — из втулок.

Напомним, музыканты должны были представлять Россию на крупнейшем международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме. Но шоу сначала перенесли на следующий год, а теперь озвучили возможность проведения концерта в режиме онлайн.