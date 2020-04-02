«Какая красивая фигура!»: Юлия Михалкова взволновала поклонников снимком в купальнике

36-летняя телеведущая Юлия Михалкова решила подразнить своих поклонников и выложила в Сеть снимок в купальнике на Мальдивах. Шикарная форма звезды вызвала восторг у многих.

«Какая красивая фигура!», «Боже, какие ножки!», Волшебная!», «Юлечка, как всегда неподражаемая», «Выходите за меня замуж», — написали в комментариях фолловеры.

Однако далеко не все люди встретили с восторгом пост бывшей участницы шоу «Уральские пельмени», не оценив призыв звезды. Михалкова в тексте под фото призвала людей по окончании эпидемии отправиться путешествовать по России, оставив мечты о загранице.

«Бесконечные пляжи Майами? Нет. Париж, Мальдивы? Нет. Почему? Я объехала полмира, прожила в лучших отелях, перепробовала почти все сорта устриц и везде испытывала просто удовольствие. Но не счастье. Настоящее счастье я нашла лишь в России», — написала она.

«А я мало где была, поэтому я поеду и на Мальдивы, и в Италию, и в Стамбул, по России — да, красиво, можно поездить, но параллельно, и уж точно не исключая тех мест, куда хочу я», «Логичное решение, когда объехала полмира. Жаль, не всем подходит. Я бы мир посмотрел для начала», «Ага, по цене Мальдив», «Все вы готовы ради денег!», «На первом и, на мой взгляд, самом красивом фото, явно не пляжи Хакасии», «Если народ с голоду не умрет, то обязательно поедет, «Жаль, что путешествовать по России не по карману многим россиянам», «В России отдыхать очень дорого! Не всем по зубам. Да и сервис оставляет желать лучшего», — скептически отреагировали на послание звезды люди.

Впрочем, многие согласились с Михалковой, написав, что давно мечтали увидеть Алтай, Хакасию и другие места России с нетронутой природой.