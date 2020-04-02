«В дурку что ли увезли?»: Джиган исчез после новостей о разводе

Рэпер Джиган, всегда проявлявший в Сети завидную активность, куда-то пропал. От появления в Instagram ранее его не останавливали ни конфликты с женой, ни даже заключение в клинику для зависимых людей.

Постоянные прямые эфиры и посты всегда были верными спутниками музыканта. Поэтому тишина в его личном блоге, которая затянулась уже на сутки, вызвала серьезное беспокойство у его поклонников.

Произошло это после публичного объявления его жены Оксаны Самойловой о разводе с рэпером. Мать четырех детей призналась, что это решение далось ей непросто, но жить дальше в постоянном стрессе она не может. Подруга модели рассказала, что ситуацию усугубляет и то, что деньги у семьи сейчас на исходе – запасы тают на глазах, а новых заработков у Джигана в период эпидемии нет.

Музыкант никак не прокомментировал известие о разводе и просто исчез из Сети.