«Ситуацию надо исправлять»: Юлия Михалкова решила читать только хорошие новости

Актриса устала от негатива и начала искать позитив вокруг.

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова пожаловалась на тревожные и грустные новости. И заметила: найти сообщения о светлом, добром и позитивном не так просто. Актриса решила лично повлиять на это недоразумение.

«Ситуацию надо исправлять! Несмотря ни на что, всюду жизнь, рекорды, достижения. Это обнадеживает!» — решительно заявила звезда в своем аккаунте в «Инстаграм».

И артистка рассказала, что в одном из зоопарков страны появились маленькие лемурята, Третьяковская галерея опубликовала полный фотоархив своих выставок, а старожилу-земляку исполнилось 112 лет.

Именно эти новости, очевидно, подняли Михалковой настроение. Звезда попросила фолловеров делиться хорошими известиями, чтобы радоваться им вместе.

Не так давно Юлия Михалкова поделилась не менее хорошей новостью. Скоро состоится премьера нового телевизионного шоу «Детский КВН» на СТС, где знаменитая кавээнщица принимает участие в качестве наставника юных юмористов.