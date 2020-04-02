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«Какая красивая, с ума сойти»: Лариса Гузеева показала, какой была 30 лет назад

В личном блоге ведущая программы «Давай поженимся!» выложила фотоколлаж.

«Какая красивая, с ума сойти»: Лариса Гузеева показала, какой была 30 лет назад
Лариса Гузеева. Кадр из программы "Давай поженимся!"

Лариса Гузеева решила показать своим поклонникам, как выглядела 30 лет назад. Впрочем, тем, кто смотрел фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» с актрисой в главной роли, это стало лишь напоминанием.

В 30 звезда кино и ТВ действительно выглядела чарующе: выразительные черты лица и стройный стан вряд ли кого-то оставят равнодушным. Впрочем, для своих 60-ти заслуженная артистка России тоже выглядит великолепно. Поклонники Гузеевой, благодаря обнародованному фотоколлажу, смогли наглядно понять, как изменилась их любимица со временем.

«Между нами тридцать лет… Берегите себя», — подписала кадр ведущая программы «Давай поженимся!».

«Какая ты красивая, сума сойти», — отреагировала на фото ведущая и актриса Юлия Зимина.

«Красота спасет мир», — заметила в комментариях Алика Смехова.

«Бомба», — очаровался Игорь Крутой.

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