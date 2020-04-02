«Какая красивая, с ума сойти»: Лариса Гузеева показала, какой была 30 лет назад

Лариса Гузеева решила показать своим поклонникам, как выглядела 30 лет назад. Впрочем, тем, кто смотрел фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» с актрисой в главной роли, это стало лишь напоминанием.

В 30 звезда кино и ТВ действительно выглядела чарующе: выразительные черты лица и стройный стан вряд ли кого-то оставят равнодушным. Впрочем, для своих 60-ти заслуженная артистка России тоже выглядит великолепно. Поклонники Гузеевой, благодаря обнародованному фотоколлажу, смогли наглядно понять, как изменилась их любимица со временем.

«Между нами тридцать лет… Берегите себя», — подписала кадр ведущая программы «Давай поженимся!».

«Какая ты красивая, сума сойти», — отреагировала на фото ведущая и актриса Юлия Зимина.

«Красота спасет мир», — заметила в комментариях Алика Смехова.

«Бомба», — очаровался Игорь Крутой.