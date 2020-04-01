«Уже такая взрослая»: годовалая дочь Кудрявцевой научилась есть самостоятельно

Лера Кудрявцева после поездки в Дубай сразу вернулась к работе. Также она успела появиться на светских мероприятиях, где был замечен и Лев Лещенко. А позже у артиста диагностировали коронавирус. После этого телеведущей тоже пришлось сдать анализы и на три дня оградить себя от любых контактов даже с близкими, поэтому мужа Игоря Макарова и годовалую дочку Марию она отправила в загородный дом.

Но 1 апреля Лера сообщила, что здорова. Коронавирусом девушка не заболела, поэтому воссоединилась с семьей. Первую половину дня телеведущая дремала с супругом. А потом она стала играть с наследницей. Ведущая запечатлела на камеру, как кроха сама орудует вилкой. «Ого!» — удивилась она, попробовав мамину запеканку на вкус. Мария съела все, что дала ей Кудрявцева. После этого звезда стала собирать наследницу на прогулку. Но переодеть ребенка оказалось непростой задачей, поэтому периодически блондинка зацеловывала девочку.

Лера стала стягивать с малышки колготки, но кроха от нее едва не уползла. Тогда девушка ее зацеловала. После этого Мария сама помогла маме ее переодеть. «Ресницы! Глазища! Красавица!», «Самостоятельная какая», «Какая милая! Уже такая взрослая!», «Счастье, когда ребенок ест сам», «Ого-ого! Как мама вкусно приготовила!», «Такая прелестная девочка», «Левша», — восхитились пользователи в Сети.

Отметим, что большинство звезд находятся на самоизоляции. Кудрявцева, как телеведущая, должна продолжать работать даже в период карантина. Скорее всего, в ближайшее время она вернется к работе.