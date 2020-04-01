«Они друг к другу тепло относятся»: Навка запечатлела объятия дочери с сыном Пескова

Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым уже пять лет. Они во всем поддерживают друг друга. У пары подрастает пятилетняя дочь Надежда. В период самоизоляции фигуристка не дает поблажек девочке. Кроха дистанционно занимается французским языком и даже балетом. А вот в выходные спортсменка приготовила борщ. Ей помогла не только младшая дочь, но и старшая Саша Жулина от прошлых отношений, которая приехала погостить к маме.

А 1 апреля в семье Навки отпраздновали радостное событие. Сыну Пескова от брака с Екатериной Солоцинской Мике исполнилось 16 лет. Одной из первых его поздравила младшая сестра. Надежда смастерила для него поделку с конфетами. Юноша был смущен, но принял трогательный подарок, хотя в этот момент по видеосвязи занимался учебой. Позже в гости заглянула и его сестра Лиза Пескова. Она подарила торт, украшенный семейными фотографиями. Семья собралась вместе, чтобы поздравить именинника.

Дочка Навки облачилась в пышное платье принцессы. Она восхитилась тортом и обняла своего брата. Лиза держала в руках воздушные шарики, но это не помешало и ей обнять именинника.

«Сегодня у нашего брата, а их у нас целых три, Мики день рождения, 16 лет! Какое счастье, что у моей Надюши так много братьев и сестёр! Мы с мужем воспитываем в них любовь и уважение друг к другу, ценим семейные праздники и моменты, когда мы все вместе! Я вижу, как они друг к другу тепло относятся, заботятся, переживают и любят. В этот день как Лиза, так и Надя постарались подарить брату подарок от души! Мне очень хочется, чтобы Мика вырос настоящим мужчиной, который станет опорой, поддержкой и защитой для своих сестричек. А ещё я очень хочу, чтобы все наши дети, пусть и от разных родителей, ценили, уважали, поддерживали и любили друг друга всю свою жизнь!» — написала Татьяна.

Напомним, что от первого брака у Дмитрия Пескова также есть старший сын Николай. Во втором браке у него всего родилось трое детей, помимо Лизы и Мики еще сын Дени.