«Чтобы подарить вам любовь»: возлюбленный Бузовой раздал тонну гречки на улице

Блогер Дава решил проверить, действительно ли у людей есть спрос на этот продукт.

Бойфренд Ольги Бузовой, блогер Дава выложил в социальные сети видео о том, как он бесплатно раздавал гречку и туалетную бумагу на улице в Москве. Съемка проходила 26 марта, до объявления жестких карантинных мер. Молодой человек закупил тонну гречневой крупы (для этого ему понадобился грузовик) и просто стал дарить ее прохожим людям.

«Хотелось бы это видео сделать максимально смешным, чтобы поднять вам настроение, — сказал Давид, обозначая цель своей акции. — Сейчас есть дефицит неких продуктов. Посмотрим, какая на данный момент ситуация в городе».

В ролике показано, что не все люди сразу поверили в «халявные» гречку и бумагу, но подходили за ними достаточно активно — и стар, и млад. Некоторые брали по нескольку пачек в одни руки. Оставшиеся несколько коробок блогер отвез в «Дом для мамы». Под конец дня он остался практически без сил.

«Этим видео я не хотел показать, что я крутой, — резюмировал Дава. — Я — блогер, мне от своих зрителей скрывать нечего, вся моя жизнь перед вами. Поэтому я не жду какой-то похвалы. Это видео просто для того, чтобы подарить вам любовь».

Напомним, что молодой человек уже несколько месяцев встречается с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Романтическая жизнь пары проходит напоказ. Недавно звезда «Дома-2» намекнула на свадьбу со своим бойфрендом.