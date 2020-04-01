«Вообще я стильная»: Ляйсан Утяшева поделилась снимками из домашнего архива

Телеведущая на самоизоляции не только занимается с детьми. Она успевает тренироваться и разбирать содержимое шкафов.

Ляйсан Утяшева много лет назад завершила спортивную карьеру. Теперь она ведет шоу «Танцы» на ТНТ и считает, что это только начало. Экс-гимнастка строит грандиозные планы на будущее. В прошлом году она стала больше интересоваться модой и даже недавно попала на Неделю моды в Париже. Но в марте, как и другие артисты, девушка оказалась на карантине вместе с мужем Павлом Волей и детьми: Робертом и Софией.

Почти весь день Ляйсан проводит с наследниками. Они играют в разные игры и даже устраивают тематические вечеринки. Также телеведущая готовит разные полезные блюда и устраивает тренировки.

Очередной день Утяшева начала с яркого платья, укладки и весов, которые показали, что она весит 49,6 кг. «Что-то хорошее», — похвасталась она.

После этого телеведущая решила перебрать домашний архив с фотографиями. Самые яркие кадры она опубликовала в соцсети.

«Добралась до архивов. Я сильно извиняюсь за этот взгляд, за эту позу, но вообще я стильная, мне кажется. На этой фотографии мне 11. Я на сборах, а Паша тем временем где-то в Пензе», — написала девушка.

На фото она запечатлена в лосинах и джинсовке за рулем автомобиля. На другом снимке уже был запечатлен Павел Воля за чтением книги.

Также Ляйсан нашла фото, сделанные в Японии, когда ей было 10 лет. Тогда она могла похвастаться невероятной гибкостью.

«Я слабо себе представляю, чтобы я Роберта спокойно отпустила бы в Японию на соревнования через три года», — призналась она.

На некоторых кадрах сложно узнать звезду. К слову, даже дома жена Воли не дает себе поблажек. Она делает зарядку, занимается стрейчингом и делает упражнения, которые помогают ей держать себя в форме.