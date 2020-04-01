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Гоша Куценко признался, что спит дома в бассейне

Как отметил актер, сейчас у него стало больше свободного времени, которое он уделяет своим детям.

Гоша Куценко признался, что спит дома в бассейне
Куценко рассказал, что спит дома в бассейне/http://globallookpress.com/

Актер и певец Гоша Куценко в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о воспитании своих детей от второго брака. От фотомодели Ирины Скриниченко у него две дочери – старшая Евгения и младшая Светлана.

Также он удивил признанием, что оказывает спит дома не вместе с супругой, а в бассейне. Причем, как он отметил, это вовсе не первоапрельская шутка, как некоторые могут подумать.

«Меня выгнали. Я сплю в бассейне. А если серьезно,то просто засыпаю под утро, поэтому переехал в бассейн, чтобы не мешать родным. Естественно, воды в нем нет. Смотрю внимательно, чтобы дочки утром не упали в бассейн, когда бегут ко мне. Я хотел его еще шариками наполнить, но потом отказался от этой идеи». Сейчас мне это выйдет дорого».

Гоша Куценко

Как отметил актер, одна из дочерей по характеру в него, а вторая — в жену.

«Одна ябеда, та, которая помладше. А Женька, старшая, в меня. Светка говорит: «Я пойду к маме и скажу, что Женя сморит планшет». Я ей говорю: «Светка, ты — ябеда». Она соглашается», — сказал Гоша Куценко.

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