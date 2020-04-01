«Не трогайте тарантула»: Водонаева жестоко разыграла одноклассников в школе

Скандальный блогер в День смеха вспомнила одну из своих злых шуток.

Известная телеведущая, экс-участница проекта «Дом-2» и блогер Алена Водонаева признается: в школе она подшучивала над друзьями постоянно. Как-то раз она разыграла одноклассников довольно жестоко. Будущая звезда принесла в класс клетку, открыла ее и оставила записку «Не трогайте тарантула».

«У учителя и моих друзей был такой страх, когда мы все вместе искали этого тарантула! Я тоже искала его, ведь я еще та актриса, подыгрывала, как могла. Мы долго вели поиски паука, но, конечно же, так и не нашли», — рассказала порталу Teleprogramma.pro Водонаева.

Звезда Инстаграма призналась: весь день ее одноклассники и преподаватель оборачивались по сторонам в надежде вовремя заметить опасное членистоногое. И только под конец дня Водонаева раскрыла жертвам своего розыгрыша правду. Больше, по ее словам, так она не шутила.

Ранее Елена Воробей рассказала, что смогла на 1 апреля обвести вокруг пальца целый зрительный зал. Две тысячи поклонников в ожидании артистки слушали попурри «военного хора», которым руководил странный усатый дирижер. Никто не смог догадаться, что руководит поющими солдатами юмористка Воробей.