«Егор ревновал»: Куценко прокомментировал слухи о романе с Толкалиной

По словам актера, у них с коллегой давняя любовь.

Актер и певец Гоша Куценко в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировал слухи о романе с актрисой Любовью Толкалиной. Пресса ранее не раз женила звезд отечественного кино.

«С Любой у нас давняя любовь. Мы любим друг друга уже 20 лет. Егор (Кончаловский, бывший муж Толкалиной. — Прим.) ревновал. У нас с «Антикиллера» с Любой чувства друг к другу. Я – натурал, поэтому когда дровишек подкидывают в топку, то я, конечно, не против». Гоша Куценко

Как отметил актер, его супруга Ирина спокойно относится к таким слухам.

«У нас двое детей. И мне доставляет огромное счастье, когда я слышу звонкий смех своей жены», — сказал он.

Актер признался, что порой резко и громко ссорится с женой, но они быстро мирятся.