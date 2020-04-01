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«Егор ревновал»: Куценко прокомментировал слухи о романе с Толкалиной

По словам актера, у них с коллегой давняя любовь.

«Егор ревновал»: Куценко прокомментировал слухи о романе с Толкалиной
Куценко признал, что Кончаловский ревновал к нему Толкалину/http://globallookpress.com/

Актер и певец Гоша Куценко в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировал слухи о романе с актрисой Любовью Толкалиной. Пресса ранее не раз женила звезд отечественного кино.

«С Любой у нас давняя любовь. Мы любим друг друга уже 20 лет. Егор (Кончаловский, бывший муж Толкалиной. — Прим.) ревновал. У нас с «Антикиллера» с Любой чувства друг к другу. Я – натурал, поэтому когда дровишек подкидывают в топку, то я, конечно, не против».

Гоша Куценко

Как отметил актер, его супруга Ирина спокойно относится к таким слухам.

«У нас двое детей. И мне доставляет огромное счастье, когда я слышу звонкий смех своей жены», — сказал он.

Актер признался, что порой резко и громко ссорится с женой, но они быстро мирятся.

«Сказывается возраст. Поэтому у нас идет красивое отступление. Мы сегодня, например, поссорились из-за того, кто пойдет в магазин за продуктами. Она кричала: «Ты не знаешь, что купить в магазине». В итоге она сказала, что завтра пойдет за продуктами», — заявил актер.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Гоша КуценкоЕгор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаНовости google
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