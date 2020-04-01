«Запоминающийся образ»: Юдашкин показал молодую Пугачеву в ярком мини-платье

Модельер решил поделиться воспоминаниями о детстве своей дочери Галины. Он обнаружил снимки, на которых девушка запечатлена в детстве рядом со звездами.

Валентин Юдашкин со своей семьей самоизолировался в особняке. Недавно модельер отпраздновал день рождения младшего внука Аркадия. Ему исполнилось два года.

Супруга маэстро Марина проводит дни на карантине, обучая старшего внука Анатолия рассаживать семена кабачков. Супруги души не чают в наследниках. Они с радостью играют с малышами, что дает возможность их дочери Галине отдохнуть от ежедневных хлопот.

Также Юдашкин нашел способ, как развлечь поклонников. Он стал снимать короткие ролики, рассказывая интересные истории из жизни. На этот раз он решил вспомнить, как протекало детство его наследницы. Модельер признался, что Галина с ними часто путешествовала, поэтому была и в Париже на одном из первых показов.

«Ей повезло крупно. Она была на руках у лучших звезд, киноактрис нашей страны», — отметил Валентин.

«Это фотография удивительной актрисы — Джины Лоллобриджиды», — пояснил он. В кадре красивая темноволосая девушку держит на руках ребенка. «И вот маленькая Галочка в красивом платье. Она взяла ее на руки. Снимали практически все СМИ», — добавила Марина.

Затем Юдашкин показал снимок, на котором Людмила Гурченко в алом брючном костюме позирует в концертом зале «Россия», держа за руку дочь кутюрье.

«Эту фотографию она не может помнить вообще, потому что это она с Аллой Пугачевой в СК «Олимпийский» — «Рождественские встречи». Мы ее привезли в сумочке», — с улыбкой сообщил Валентин. На фото Алла Борисовна запечатлена в ярком мини-платье и с объемной прической. Наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги.

Многие поклонники пришли в восторг от снимков. Некоторые отметили, что даже не догадывались, сколько звезд Галина знает с детства. «У Аллы Борисовны запоминающийся образ», «Как интересно, хотим больше фото», «Гурченко, Пугачева — это уже легенды», — стали комментировать пост подписчики.