Шутка зашла: Елена Воробей вспомнила, как разыграла целый зрительный зал

В День смеха многие стараются поднять настроение себе и окружающим добрыми, а иногда не очень, шутками. Даже те, у кого по долгу службы юмор является профессией, стремятся изобрести что-нибудь эдакое, чтобы удивить.

Знаменитая пародистка Елена Воробей рассказала порталу Teleprogramma.pro, что однажды смогла разыграть целый зрительный зал с 2000 человек.

Перед сольным концертом в Петербурге 1 апреля звезда юмора сообщила собравшейся публике, что ее самолет задержали и она еще находится в Москве. И предложила зрителям пока послушать выступление военного ансамбля. На сцену вышли 25 молодцев и под руководством дирижера затянули попурри.

«Этим оркестром как-то комично дирижировал дирижер с бородой и усами, низенького роста, время от времени смешно пританцовывая. И само попурри было очень смешное. С первой же минуты этому коллективу удалось собрать внимание зрительного зала. И уже под конец номера все поняли, что это часть концертной программы, но никто не узнал в этом дирижере меня», — вспомнила Воробей.

Лишь после того, как артистка сняла с себя бороду и усы, все ахнули — до зрителей дошло, что их разыграла сама Воробей. Так, кстати, и появился в репертуаре звезды новый знаменитый персонаж — Солдат.