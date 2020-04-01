Это не розыгрыш: актера театра «Ленком» обокрали

Увы, День смеха состоит не только из шуток и розыгрышей, но и жестокой правды. Стало известно, что актер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Жеребцов, выступающий на сцене под творческим псевдонимом Алексей Скуратов, пострадал от действий злоумышленников. Как сообщает kp.ru, служитель Мельпомены лишился с собственной карточки более полутора сотен тысяч рублей.

Схема до неприличия драматична и проста: 43-летнему артисту позвонил незнакомец, назвался сотрудником банка и сообщил, что с карточки Жеребцова кто-то пытается украсть деньги. Он попросил назвать реквизиты, пароли, которые наивный мужчина предоставил без лишних промедлений.

Но позже такая беспечность дорого ему обошлась — преступники вывели с карты 165 тысяч рублей. Артист обратился в полицию, написал заявление, и сейчас похитителей разыскивают, чтобы привлечь за кражу.