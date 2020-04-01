Белла Хадид сверкнула соблазнительной фигурой в белоснежном мини-бикини

Белла Хадид несколько лет назад ворвалась в индустрию моды. Девушка из Вашингтона благодаря своей эффектной внешности смогла стать супермоделью. С ней хотят сотрудничать именитые дизайнеры, а снимки роковой красотки украшают популярные глянцевые издания по всему миру. Недавно Хадид блеснула на Неделях моды, а также в модной фотосессии для корейского Vogue. После поездок она вернулась домой и села на карантин в связи с пандемией коронавируса.

Однако Белле повезло. Она проживает на вилле с бассейном, поэтому коротаует дни на самоизоляции на свежем воздухе. Накануне модель показала, как нежится в лучах солнца. При этом она была облачена в белоснежное мини-бикини, которое позволило показать осиную талию и пышную грудь. Хадид не побоялась предстать без макияжа и укладки. Волосы девушки были мокрыми: видимо, она недавно купалась в бассейне.

Поклонники одарили комплиментами фигуру 23-летней звезды. Многие назвали ее формы соблазнительными. «Повезло, получаю витамин D», — написала модель. «Береги себя», «Великолепная Белла», «Какая сногсшибательная фигура», «Такой не стыдно позавидовать», «Повезло тебе с фигурой», «Я тащусь от твоей красоты», «Нельзя быть такой идеальной», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Хадид является постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Еще три года назад она попала в десятку списка самых высокооплачиваемых моделей мира. Девушка зарабатывает миллионы долларов в год.