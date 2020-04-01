«Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева

Приглашаются все: Лазарев отпразднует день рождения онлайн

Знаменитый музыкант выступит для поклонников в прямом эфире.

Приглашаются все: Лазарев отпразднует день рождения онлайн
Певец Сергей Лазарев. Фото: Яндекс.Эфир

1 апреля свой день рождения отмечает популярный певец и любимец миллионов Сергей Лазарев. Артисту исполняется 37 лет. Но праздновать звезда намерена долго, и приглашает присоединиться всех своих поклонников. 4 апреля в 19.00 Лазарев бесплатно выступит для своих фанатов. Он подготовил яркую и уникальную концертную программу, увидеть которую сможет любой желающий из любой точки мира в Яндекс.Эфире.

Певец Сергей Лазарев. Фото
Певец Сергей Лазарев. Фото: Яндекс.Эфир

Многие подписчики звезды в Instagram признаются: концерт ждут с огромным нетерпением. Для фанатов, большинство которых находится в условиях самоизоляции, это по-настоящему большой подарок от знаменитого артиста.

Певец исполнит любимые хиты в режиме реального времени — зрителям предоставится возможность насладиться любимыми композициями в их акустических версиях. Живой концерт будет доступен только в Яндекс.Эфире. Не пропустите!

Тэги

Лазарев новостионлайн-концертСергей ЛазаревЯндекс.Эфир
Loading...