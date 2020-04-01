«Необязательно «отписываться» от друзей»: Киркоров напомнил Лазареву об Instagram

Несколько месяцев назад молодой певец отписался ото всех, даже от своего наставника.

1 апреля свой день рождения отмечает популярный российский певец Сергей Лазарев. В этом году музыканту исполняется 37 лет, многие звезды шоу-бизнеса поспешили поздравить своего коллегу. Среди них — друг и наставник артиста Филипп Киркоров.

«Король отечественной эстрады» опубликовал в Instagram снимок, на котором нежно обнимает своего протеже. В подписи под фотографией 52-летний артист пожелал молодому коллеге «отменного здоровья и бодрого настроения», а также напомнил о ценностях, которые нельзя купить — искренности, любви и понимании.

«Живи в постоянном ощущении гармонии с собой и с миром! И чтобы быть в балансе — необязательно «отписываться» от друзей — так не удалишь моменты жизни! Уж поверь мне. Как другу и наставнику», — написал Киркоров в поздравлении.

Речь идет о поступке Лазарева, когда он в начале 2020 года отписался ото всех в Instagram (сейчас у Сергея ноль подписок). Певец объяснил это тем, что слишком много наблюдал за чужой жизнью, а хочет жить своей. Поэтому, чтобы оградить себя от информационного шума, артист решил вести страничку в соцсети «без друзей». Причина этого поступка ясна и логична, но Киркоров, похоже, все же немного обиделся на отписку Лазарева и решил ему об этом намекнуть.

Добавим, что так же без подписок на кого-либо живет певица Диана Арбенина, у нее в «друзьях» только аккаунт собственной рок-группы.