«Диагнозов кучу мне выдали»: Асмус в мини-юбке и ботфортах ответила на «нападки» хейтеров

Кристина Асмус несколько месяцев назад столкнулась с хейтерами. Съемки в постельной сцене в фильме «Текст» вызвали большой резонанс. Актрису стали осуждать за пикантные сцены и даже подозревать в изменах мужу Гарику Харламову.

Сама девушка лишь смеялась над колкостями злопыхателей. Она заверяла, что возлюбленный гордится ее профессионализмом. А на днях артистка дала откровенное интервью, в котором поведала о конфликте с мамой, многочисленных комплексах и даже подстригла волосы на камеру.

Неожиданно после интервью Асмус снова столкнулась с волной негатива. Многие посчитали, что она слишком зациклена на своей внешности, другие стали жалеть съемочную команду, которая снимала актрису больше 10 часов.

Девушка решила не молчать. Она поделилась снимком из новой фотосессии, на котором предстала с обновленной прической и в клетчатом костюме с мини-юбкой. Дерзкий наряд Кристина дополнила ботфортами.

«Понеслаааась! И диагнозов кучу мне выдали, и платье не так сидит, и всевозможные комплименты в виде анорексичное чмо, страшная, тяжелая… грохнутая, лечиться надо и т.д. Прям как после «Текста». У кого что болит… Идеальные мои, как же ж хорошо, что вы есть! Это мы ещё волосы отрезанные не стали разыгрывать, а то б уже заклинания кто-нибудь наговаривал», — высказалась Кристина.

Также актриса призналась, что теперь ей пишут советы и присылают телефоны психологов. Она заверила, что у нее все в полном порядке и помощь ей не требуется. Поклонники поддержали девушку. Многим, к слову, понравился ее новый имидж. «А мне понравилось интервью и стрижка», «Бесподобный лук!», «Крис, ты прекрасна!», «Новая прическа огонь», «Кристиночка, как же вам идёт новая стрижка!» — прокомментировали пост подписчики.