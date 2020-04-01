«Ты вечность»: Брежнева спела вживую для Монатика под аккомпанемент мужа

Вера Брежнева спела вживую для украинского музыканта Монатика под аккомпанемент мужа — Константина Меладзе. Примечательно, что, играя на синтезаторе, 56-летний композитор подпевал экс-солистке группы «ВИА Гра». Именно такой музыкальный сюрприз на самоизоляции певица приготовила по случаю дня рождения близкого друга.

Первого апреля танцору, автору песен и музыканту Дмитрию Монатику, больше известному под псевдонимом Monatik, исполнилось 33 года. Находясь на карантине, Вера Брежнева уговорила мужа записать видеоролик для наставника украинской версии вокального проекта «Голос. Дети».

«Кто-то мост зажег, кто-то вечер.

Кто-то грязный, кто-то безупречен.

Где-то разрыв, где-то встречи.

Кто-то минута, ну а ты вечность!» — пела возлюбленная Меладзе, обращаясь к Монатику.

В комментариях к свежему видеоролику экс-солистка группы «ВИА Гра» подметила, что ей уже давно нравится творчество Дмитрия. Артистка пожелала имениннику крепкого здоровья, счастья и новых песен. Вера не стала скрывать: ее муж также считает Монатика профессионалом своего дела.