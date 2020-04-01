«Всегда какой-то трэш»: Пересильд призналась, что ей достаются непростые роли

Совсем скоро на телеканале «Россия 1» состоится премьера многосерийного фильма по роману Гузель Яхниной «Зулейха открывает глаза». Среди главных героинь сериала — Настасья, молодая красивая девушка, которая самозабвенно предана идее революции. Воплотила непростой характер в картине актриса Юлия Пересильд.

35-летняя Пересильд призналась, что ей пришлось нелегко на съемках. Например, в одной из сцен ее героиня прыгнула в ледяную воду реки Камы. Позже актрисе понадобилось лечение: она простыла.

«В моей кинобиографии практически нет ролей внутри помещений. Всегда какой-то трэш… Это я и люблю в своей профессии», — призналась звезда порталу Teleprogramma.pro.

Более того, Пересильд отметила, что свою героиню-революционерку она поначалу ненавидела.

«Ей не жалко ни детей, ни кого-то еще. Как можно такой быть?» — задавалась вопросами артистка. Но потом через знакомство с эпохой приняла ее.

Трейлер киноромана «Зулейха открывает глаза», напомним, вышел в свет не так давно. Главную роль 30-летней татарки Зулейхи, семью которой раскулачили, а мужа убили, сыграла Чулпан Хаматова.