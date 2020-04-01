«Родилась на радость маме»: Дмитрий Певцов с нежностью поздравил жену

Дмитрий Певцов уже больше 25 лет живет в браке с Ольгой Дроздовой. Их отношения зародились на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». А вот родителями они стали только в 2007 году. Тогда у них родился сын Елисей. Пара редко публикует семейные фото. В связи с пандемией коронавируса жизнь актера изменилась. Он перестал пользоваться общественным транспортом по настоянию жены, но на улицу выходит.

А 1 апреля Певцов неожиданно опубликовал редкие фото супруги. Он сделал подборку ярких снимков с возлюбленной, на которых она запечатлена в разных образах. Первого апреля Ольге исполнилось 55 лет, с чем актер поспешил ее поздравить.

«Сегодня, 1 апреля, родилась Ольга Дроздова, дочь, жена, мать… Актриса театра и кино, педагог, режиссер… Родилась на радость маме с папой, на радость мужу, сыну, зрителям, ученикам, всем добрым людям», — написал с нежностью Дмитрий.

Видео, которым поделился мужчина, наполнено личными кадрами из семейного архива. На них запечатлены самые счастливые моменты жизни супругов. На фото можно увидеть и их сына, которому уже 13 лет. Наследник звездной пары уже год учится в кадетском корпусе, куда его отдали родители.

Поклонники присоединились к поздравлениям. «Невероятная женщина, безумно красивая и талантливая!», «Оставайтесь такой же красивой, талантливой», «Вы лучшая пара», «Как приятно, когда муж делает такие сюрпризы. Поздравляю», — прокомментировали пост подписчики.