«Люблю за тонкость и чуткость»: Варнава назвала Лазарева своим «красивейшим» другом

Участница шоу Comedy Woman поздравила Сергея Лазарева с днем рождения. Первого апреля поп-исполнитель отпраздновал свое 37-летие. По словам Екатерины, она считает певца своим «прекрасным и красивейшим» другом. Девушка призналась, что ей хотелось бы лично обратиться к имениннику. Однако на фоне пандемии им пока придется обойтись без объятий и поцелуев.

Варнава уточнила, что в первую очередь хотела бы пожелать имениннику счастья. По словам актрисы, она безумно рада тому, что сейчас Сергей находится рядом со своей семьей и малышами-крепышами. Напомним, что у Лазарева есть сын Никита, ему пять лет, и дочка Анечка.

«Один этот факт греет мне душу, что ты сейчас с самыми близкими», — отметила Варнава.

В кадре с именинником Екатерина позировала в нежно-розовой пастельной накидке с перьями. А Лазарев предстал с букетом цветов.

Екатерина уточнила, что не перестанет повторять, «кричать» и восхищаться талантом Сергея. Девушка поблагодарила артиста за его голос, профессионализм, искренность и честность. Варнава не стала скрывать, что гордится дружбой с Лазаревым. По словам артистки, она не сомневается в том, что Сережа обязательно придет ей на помощь в том случае, если возникнет такая необходимость.