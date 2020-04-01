«Ната, перебор»: подписчики раскритиковали Наталью Штурм за обнаженку

В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие звезды изобретают разные способы общения с внешним миром. 53-летняя певица Наталья Штурм стала все чаще публиковать свои пикантные фотографии в личном блоге в «Инстаграме». На этот раз она поделилась селфи, на которых позировала у камина, лежа обнаженной на скамье. Грудь звезда прикрыла рукой.

«Говорят, коронавирус не любит высокие температуры. В Москве выпал снег, но есть «норки» с каминами», — подписала свои фотоснимки артистка.

Не многие оценили столь откровенный контент в ленте исполнительницы. А некоторые обвинили певицу в злоупотреблении фотошопом:

«Мне кажется, что эта 20 летняя девушка с фотографии чем то похожа на вас», «Не зачем все это? Взрослая, достойная, но это настолько лишнее, что портит все отношение к вам», «Ната, перебор, уважаю вас, но как-то очень… не красиво», «Ей показать больше нечего», — оставили хейтеры свои сообщения под фотографиями.

Поделилась горячим снимком с подписчиками в своем инстаграме и Эмили Ратаковски. Модель тоже легла, но не у камина, а в обнимку с собакой, обнажив стройное тело, за что поклонники были ей очень признательны.