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«У всех восьмерых моя рожа»: Кушанашвили высказался о своих многочисленных детях

Как отметил телеведущий, от него рожали разные женщины.

«У всех восьмерых моя рожа»: Кушанашвили высказался о своих многочисленных детях
У Кашанашвили восемь детей/http://globallookpress.com/

Телеведущий Отар Кушанашвили в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих детях. Их у него всего восемь. Почти все от разных женщин.

«У всех восьмерых моя рожа, поэтому меня не зовут в программы, где делают ДНК-тесты, чтобы доказать родство. Мне очень обидно, что я не общаюсь со своим сыном Федором. У него сейчас другой папа. Люди, близкие к этой семье, рассказали, что там ему специально сменили фамилию. Шансы доказать, что он мой сын, минимальны. Если только делать ДНК-тест».

Отар Кушанашвили

Как отметил журналист, важный след в его жизни оставила гражданская жена Ольга Курочкина. Она дочь очень богатого человека на Украине. «Она работала в клубе, где мы выступали время от времени. Вскоре после нашего знакомства она забеременела. Я был с ней в самое тяжелое время. Позже ее родные мне сказали, что я чмо, деклассированный элемент. Меня упрекали, что я не приношу в дом ни копейки. Мне давали понять, что я зазря ем их хлеб. Мы расстались. Моих детей Ольга воспитывает в строжайших условиях», — заметил он.

Также у него есть дочь Арина. Мать ребенка — Елена. «Она хорошая барышня. Не занимает никаких постов», — заметил он.

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