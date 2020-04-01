Евгений Петросян получил «приказ» о продлении карантина до сентября

К 1 апреля известный юморист Евгений Петросян порассуждал о том, как нужно шутить, чтобы прикол принес пользу, а не вред. 74-летний телеведущий отметил, что человеку нужен радостный взгляд на жизнь — и весь год, а не только в одну дату. Шутки должны заставить смотреть на жизнь веселее, выполнять функцию разрядки напряженности.

В связи с этим народный артист призвал людей шутить по-доброму, а не пугать своих друзей и близких злыми розыгрышами и фейками. Пример последнего он привел из своего свежего опыта.

«Я получил сообщение с документом, где было написано: «Приказ о продлении карантина до сентября». Ну, естественно, я огорчился, озадачился, открыл страницу, а там: «С 1 апреля», и хохочущий зайчик», — рассказал юморист агентству городских новостей «Москва».

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Петросян отметил, что розыгрыш должен быть с приятным сюрпризом, а не наоборот. Разыгрывая друзей, люди не должны впадать в крайности и откровенно пугать близких, потому как сейчас народ живет в период испытаний, и к шуткам нужно подходить серьезно. Кому-то может стать действительно плохо от неудачного прикола, поэтому каждому шутнику лучше дважды подумать, считает ветеран юмора.