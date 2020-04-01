«Она стала совершенно невыносима»: Кушанашвили не общается со старшей дочерью

Как отметил телеведущий, он до сих пор не может понять, почему Дарья затаила на него обиду.

Телеведущий Отар Кушанашвили в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался ведущему Борису Корчевникову, что не общается со старшей дочкой Дарьей от первого брака. Вскоре после рождения ребенка он ушел из семьи. Стал общаться с первой женой, когда ребенку было уже шесть лет.

«Наташу Мельник я встретил в «Московской правде». Мы были с ней достаточно долго. То расставались, то сходились. У меня с дочкой Дашей сейчас затишье перед идиллией. Я так надеюсь. Она стала совершенно невыносима». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, с первой женой он расстался не очень хорошо. Были суды за имущество. Через годы он просил прощения за свое поведение.

«Дочь Даша держится на расстоянии. Ребенок со мной не общается. Все попытки связаться с ней оканчивают полным крахом для меня. Хочу, пользуясь случаем, сказать ей: «Папашу старого обними, не вороти личико», — заметил Отар Кушанашвили.