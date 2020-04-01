«Подозревали Ветлицкую и Пугачеву»: Отар Кушанашвили поведал, как его жестоко избили

По словам телеведущего, он до сих пор не знает, кто это мог сделать.

Телеведущий Отар Кушанашвили в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как его сильно избили. Он до сих пор не знает, то это сделал, но уверен, что всему виной его скандальные эфиры на телевидении.

«Я в те годы вел «Партийную зону» на канале ТВ-6 Москва. Прошло много лет с историей с Аллой, когда она подала на меня в суд. Мы даже как-то встретились, и она говорит: «Отар, вам чай налить». Она бы стала другом, если бы я ответил да. Но я не стал пить чай, и я жалею очень об этом до сих пор». Отар Кушанашвили

По словам Кушанашвили, однажды он заехал в свой двор на автомобиле. «И за мной влетает просто машина и блокирует мой автомобиль. Меня били ногами. Люди смотрели из окон и ничего не делали. Мне выбили все зубы», — заявил он.

По словам телеведущего, ему сложно сказать, кто пошел на такой шаг. «Потом я слышал про Аллу Пугачеву, про Ветлицкую. Якобы это они подстроили. Но я не верю в эти версии. Моя манера построена на ироническом подходе. Я не оскорбляю, а высмеиваю. Но, видимо, не все это понимают», — сказал Кушанашвили.