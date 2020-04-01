«Руслан, я тебя люблю!»: Екатерина Шпица восхитила поклонников нежным кадром с мужем

Актриса Екатерина Шпица решила дистанцироваться от очага эпидемии коронавируса, улетев из Москвы в Адлер вместе с мужем, бизнесменом Русланом Поповым, и сыном Германом. Несколько дней они действительно провели очень беззаботно: катались на горных лыжах, гуляли, встречали живописные рассветы и закаты.

Однако неожиданный отпуск оказался недолгим: накануне в Краснодарском крае объявили жесткий карантин. Екатерина отреагировала на это явно грустное известие спокойно, планируя соблюдать условия самоизоляции на все 100%.

«Я очень сочувствую тем, кто одинок и сидит дома один. Но это время понять себя! Сколько людей, кто не успел пожениться и не успел развестись. И это время спасет то, что надо спасти, и разрушит то, что необходимо завершить. Время взглянуть внутрь себя. Я рада быть со своим сыном и любимым мужчиной 24/7. И когда это все закончится, вы поймете, что вам нужно на самом деле: уединение или семья! И то, и другое — ваше право и ваш выбор, ваш путь! Семья — сложная штука, но в перспективе очень полезная. Руслан, я тебя люблю», — написала Шпица в личном блоге.

Философский текст актриса сопроводила нежной фотографией с мужем, очаровав ей многочисленных поклонников.

«Екатерина, смотрю на вас с восхищением! Вы — прекрасная актриса, мама и такая влюбленная и любящая женщина!», «Всегда радуй нас дальше, ты умничка», «Спасибо за добрые слова, действительно такое время, что покажет кто есть, кто чем живет и дышит», «Катя, я очень рада за Вас. Мира! Добра! Любви! Люди снимут маски и откроют свои настоящие лица во всех смыслах», — отреагировали на пост фолловеры звезды.

Отметим, что часть подписчиков актрисы вовсе не пришли в восторг от ее поста. Кое-кто счел, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы отправляться в путешествия. Некоторые пользователи Сети также предложили москвичам оставаться в своем городе, чтобы прекратить распространение вируса.