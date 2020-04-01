«Я повзрослела!»: экс-возлюбленная Тимати рассталась с женихом и лишилась бизнеса

Алекса стала известная благодаря «Фабрике звезд». Она стала финалисткой проекта. Более того, у нее закрутился роман с Тимати. Многие помнят, как хрупкая брюнетка снималась в клипе рэпера на хит «Когда ты рядом». Однако до свадьбы дело так и не дошло. Теперь артист строит отношения с моделью Анастасией Решетовой, которая подарила ему сына Ратмира. Также у него подрастает дочь Алиса от бывшей пассии Алены Шишковой.

А вот Алекса последние четыре года встречалась с бизнесменом по имени Артур. В 2018 году избранник сделала ей предложение руки и сердца. Влюбленные стали готовится к свадьбе. Певица примеряла свадебные наряды. Казалось, что она обрела свое счастье, но неожиданно на днях девушка объявила, что рассталась с женихом.

«Мы часто страдаем от придуманной нами самими любви и идеализируем спутников. Я не исключение. Я помню только хорошее и благодарна своему теперь уже бывшему спутнику жизни за многое. Я повзрослела, и, если бы наши цели и желания по жизни совпадали, наверное, можно было бы попробовать провести совместную работу над ошибками, учитывая количество лет, прожитых вместе», — пояснила Алекса.

Она также призналась, что лишилась бизнеса. Они вместе развивали ювелирный бизнес Alexa Jewelry, но теперь все досталось партнеру певицы. Несмотря на то, что девушка лично разрабатывала дизайн и отбирала камни для украшений, с марта 2020 года она больше не имеет никакое отношение к этой марке ювелирных украшений. Светская львица не унывает. Ее поддерживают близкие. Теперь она готовится к новым свершениям, пишет РeopleTalk.