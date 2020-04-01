«Убедили стать скотиной в кадре»: Кушанашвили вспомнил, как стал скандальным журналистом

По словам телеведущего, не последнюю роль в этом сыграл его коллега Иван Демидов.

Телеведущий Отар Кушанашвили в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как стал известной личностью на телевидении. В свое время он брал скандальные интервью у многих звезд шоу-бизнеса, завоевав огромную популярность.

Начинал же он свой путь к славе как фронтмен программы «Акулы пера», которую продюсировала Елена Демидова, супруга популярного ведущего Ивана Демидова.

«Меня убедили стать скотиной в кадре. Как-то вызвал продюсер и сказал, что у них уже есть свой положительный герой в этой программе. Такое воплощение людей об идеальном молодом человеке. Но им требовалось в зале животное, которым в итоге стал я». Отар Кушанашвили

По словам Кушанашвили, Иван Демидов как-то видел его в непотребном состоянии, когда он толкал какую-то речь. Именно после того случая он и принял решение пригласить его на роль этакой «скотины». «Демидов стал интересоваться у меня, смогу ли я в программе толкать непотребные вещи. Ему в этот момент сказали: «Да он больной. Конечно сможет. У него не все в порядке с головой», — вспомнил Отар Кушанашвили.