«Вот такой у нас урок»: Навка не позволяет дочке пропускать тренировки на дому

44-летняя Татьяна Навка не позволяет младшей дочке пропускать тренировки даже в условиях самоизоляции. По словам фигуристки, на карантине она создала все условия для того, чтобы Надя могла заниматься спортом и танцами. Все благодаря тренеру пятилетней наследницы Дмитрия Пескова, которая организовала онлайн-курсы для малышей. Ежедневно дочка спортсменки делает уроки и не пренебрегает гимнастикой. Единственное, чего не хвастает Надежде — это льда.

«Ученье — свет, а неученье — тьма! Да, даже во время самоизоляции, да, даже в спорте и танцах! У нас по две тренировки в день, уроки… Единственное чего нет, так это льда», — добавила Татьяна.

Фигуристка поделилась с поклонниками видеоотчетом, запечатлев пятилетнюю дочку на тренировке. Опорой вместе балетного станка на разминке Надежде служил деревянный стул. В процессе малышка сконцентрировалась на указаниях инструктора, старательно выполняя рекомендации. Звездная мама девочки осталась довольна тем, с какой ответственностью кроха подошла к тренировочному процессу на карантине. Надя старалась не отвлекаться на сторонние факторы, проявив чемпионский характер.

«Вот такой у нас урок!!» — отметила фигуристка, похвалив дочку.

Ко всему прочему, на самоизоляции Татьяна Навка привлекает дочерей к импровизированным мастер-классам по кулинарии. Так, вместе с Надей спортсменка испекла шоколадное печенье. А с Сашей Жулиной сварила борщ с капустой, свеклой и зеленью.