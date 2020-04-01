«Ну хоть кто-то веселит»: Харламов искрометно перепел хит «Агаты Кристи»

Гарик Харламов во время самоизоляции решил возобновить свою немного позабытую рубрику в Instagram «Ночное караоке», где он перепевает знаменитые песни в юмористической форме.

«Вторая неделя карантина дает свои плоды. Итак, на этот раз — песня группы «Агата Кристи» «Сказочная тайга»», — написал резидент Comedy Club в личном блоге.

В измененном сюжете популярной композиции забавно воссоздается рассказ полицейского, пострадавшего от действий наркоторговцев.

«Облака, в небе – огурцы, Дьявол курит мои трусы», — вот всего пара строк из произведения Харламова.

«Интересно, какое видео будет на последний день карантина», «А-ха-ха, класс! Ну хоть кто-то веселит меня!», «Главное — настроение, остальное переживем», «Держись, Гарик!», «Это пушка, огонь!», «Я давно так не смеялась!» — прокомментировали увиденное подписчики звезды.