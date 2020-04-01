«Какие мы молодые»: Навка показала, как выглядела 20 лет назад

Тогда фигуристка выступала на льду в паре с Романом Костомаровым.

Сидя на карантине, многие звезды стали ворошить фото- и видеоархивы, вспоминая прошлое. Благодаря этому, обычные люди получили уникальную возможность окунуться в воспоминания вместе со своими кумирами.

Недавно, архивное фото из детства показала певица Жасмин, очаровав поклонников выразительными глазами. Впечатлил зрителей и актер Арарат Кещян, показавший в Сети свою необыкновенно красивую мать, напоминающую супругу звезды «Универа».

Перебрала свои архивы и фигуристка Татьяна Навка, вспомнив 1999-й год. Тогда она впервые выступила в паре с Романом Костомаровым на чемпионате мира под руководством Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. Как это было, она показала на видео в личном блоге.