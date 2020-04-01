«Любимый и прекрасный»: Ковальчук и Костюшкина поздравили Лазарева с 37-летием

Певец появился на свет 1 апреля 1983 года в Москве.

Певец и актер Сергей Лазарев отмечает день рождения. Экс-солист группы Smash!! появился на свет 1 апреля 1983 года в Москве. Одними из первых именинника с 37-летием поздравили его звездные коллеги, среди которых: возлюбленная шоумена Алексея Чумакова и супруга Стаса Костюшкина.

«С днем рождения, мой дорогой!! И будь здоров!» — обратилась к певцу Юлия Ковальчук. «Любимый, прекрасный, честный и настоящий артист, с днем рождения!! Обнимаем тебя крепко, будь здоров», — вторит артистке возлюбленная экс-солиста группы «Чай вдвоем».

Сам именинник подметил, что в свой день рождения он ощущает себя абсолютно счастливым человеком. Ранее в интервью Лере Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион» поп-исполнитель рассказал о том, что он сам воспитывает двоих детей: сына Никиту и дочку Анну. Поэтому Сергей не понаслышке знает, что такое бессонные ночи.

Особое тяжело Лазареву приходилось, когда у его малышей прорезались молочные зубки. Но артист справился и с этим испытанием. Естественно, заботиться об отпрысках ему помогают нянечки. Однако ночами Сергей сам подходит к маленькой Анюте, если она капризничает. Старший сын певца — пятилетний Никита растет папиным помощником. Он очень любит сестренку.