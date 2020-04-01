«Степень взаимного доверия»: Варнава заявила, что бойфренд не ревнует ее к Гудкову

С популярным телеведущим и актером они знакомы уже больше двадцати лет.

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава заявила, что любимый человек хореограф Константин Мякиньков не ревнует ее к популярному ведущему Александру Гудкову, с которым они знакомы уже больше двадцати лет. Совсем скоро состоится премьера нового шоу с их совместным участием «Бой с герлс».

По словам Екатерины Варнавы, за годы совместной работы Гудков стал для нее как брат. Она верит в обычную дружбу мужчины и женщины. Для нее большая честь работать вместе с комедийным актером, которого она считает большим профессионалом своего дела.

Варнава отметила, что ее бойфренд Константин прекрасно общается с тем же Гудковым. Да и она в хороших отношениях с подругами хореографа, сообщает портал wday.ru.