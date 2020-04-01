«Просто пока не вижу надобности»: Варнава объяснила, почему не выходит замуж

Телеведущая Екатерина Варнава объяснила, почему не выходит замуж за своего бойфренда хореографа Константина Мякинькова. Вместе они уже на протяжении шести лет, но штамп в паспорте ставить не торопятся.

По словам Екатерины Варнавы, она за свою жизнь провела большое количество свадеб в роли ведущей. По ее словам, все хотят устроить лучшее торжество в своей жизни.

«Я в этом плане уже успокоилась за последние несколько лет, не то чтобы не хочу, просто пока не вижу надобности». Екатерина Варнава

Как отметила Варнава, ее жизнь и без свадьбы насыщена яркими событиями. Ей когда-нибудь будет необходимо сделать маленький перерыв, чтобы в спокойной обстановке подумать, как пройдет ее свадебная церемония. Варнава хочет нарисовать своеобразный дизайн-проект свадьбы у себя в голове. Ну и, конечно, посоветоваться во всем с женихом, потому что без него это мероприятие точно не состоится. Сейчас же пока у нее другие заботы и нет времени думать о свадьбе, сообщает портал wday.ru.