«Придется просить в долг»: подруга Самойловой рассказала о ее плачевном состоянии

Оксана Самойлова устала терпеть выходки мужа и объявила о разводе, ее семейная жизнь, так недавно похожая на сказку, лопнула, как мыльный пузырь.

Джиган, не выдержав счастья от рождения сына Давида, сорвался, попав в американскую клинику для зависимых людей. Однако пробыл там недолго и, вернувшись в Россию, продолжил бедокурить, нагло показывая все происходящее в stories Instagram. На глазах у изумленной публики музыкант употреблял вещества похожие на запрещенные и очень странно вел себя в Сети. К примеру, выкладывал «голые» фото и писал несвязные тексты.

Самойлова, ранее говорившая, что будет поддерживать мужа до конца, все-таки не выдержала подобного цирка и публично заявила о своем желании развестись. Как сообщила «Комсомольская правда», девушка уже проконсультировалась с адвокатами по разделу имущества.

Главная проблема сейчас для многодетной матери – это не самое лучшее время для развода. Рэпер лишен заработка и, по источникам КП, скопленное состояние семьи уже стремительно приближается к нулю. Бизнес же самой Оксаны (интернет-магазин и бренд одежды) больше тешит самолюбие модели, чем дает реальную прибыль. Да к тому же беда с домом – просто так Джигана отсюда не выпроводишь. Здесь его студия, да и режим карантина после возвращения из США еще никто не отменял.

«Но вопрос со студией и арендой дома решить проще, чем главный – где брать деньги, когда в мире пандемия, и никакого движения и заработка не будет. Так что придется просить в долг, пока не возобновится привычная жизнь», — рассказала подруга Самойловой корреспонденту КП.

Она также предположила, что пара может решиться продать один из своих автомобилей (всего их три), чтобы протянуть до окончания эпидемии. В настоящий момент Оксана якобы еще не решила, подавать ли ей на алименты через суд или полюбовно договориться о сумме. Пока алименты выглядят бессмысленными, поскольку постоянного заработка у Джигана нет.

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