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«Встречаюсь с познанием себя»: Туктамышева высказалась о личной жизни

По словам популярной спортсменки, сейчас ее сердце свободно.

«Встречаюсь с познанием себя»: Туктамышева высказалась о личной жизни
Туктамышева сейчас одинока/http://globallookpress.com/

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию в женском одиночном разряде Елизавета Туктамышева во время прямого эфира в Instagram с популярной журналисткой Марией Командной высказалась о личном. Как известно, несколько месяцев назад 23-летняя спортсменка рассталась со своим молодым человеком – фигуристом Андреем Лазукиным. Поклонников интересовало, нашла ли она себе нового парня.

Сообщение от Марии Командной. Фото
Командная сообщила, что Туктамышева крестная мама ее пса/https://www.instagram.com/liza_tuktik/

«Я ни с кем не встречаюсь. Встречаюсь с познанием себя».

Елизавета Туктамышева

Отметим, что с Лазукиным Туктамышева была вместе на протяжении нескольких лет. Они тренировались в группе наставника Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Кстати, именно этот тренер подготовил двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Любопытно, что позже в сторис Елизаветы Туктамышевой появилась информация от Марии Командной. Журналистка сказала, что пока они общались с фигуристкой, муж купил ей собаку. «Лиз, ты теперь крестная мама. Я пока в шоке», — отметила Мария Командная.

Тэги

Алексей МишинАндрей ЛазукинЕвгений ПлющенкоЕлизавета ТуктамышеваМария КоманднаяНовости googleфигурное катание
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