«Встречаюсь с познанием себя»: Туктамышева высказалась о личной жизни

По словам популярной спортсменки, сейчас ее сердце свободно.

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию в женском одиночном разряде Елизавета Туктамышева во время прямого эфира в Instagram с популярной журналисткой Марией Командной высказалась о личном. Как известно, несколько месяцев назад 23-летняя спортсменка рассталась со своим молодым человеком – фигуристом Андреем Лазукиным. Поклонников интересовало, нашла ли она себе нового парня.

«Я ни с кем не встречаюсь. Встречаюсь с познанием себя». Елизавета Туктамышева

Отметим, что с Лазукиным Туктамышева была вместе на протяжении нескольких лет. Они тренировались в группе наставника Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Кстати, именно этот тренер подготовил двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Любопытно, что позже в сторис Елизаветы Туктамышевой появилась информация от Марии Командной. Журналистка сказала, что пока они общались с фигуристкой, муж купил ей собаку. «Лиз, ты теперь крестная мама. Я пока в шоке», — отметила Мария Командная.