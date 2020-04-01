«Какие шикарные сосны»: Вайкуле провела видеоэкскурсию по двору своего дома

В Юрмале, как и в Москве, стоит аномальная снежная погода.

Лайме Вайкуле накануне исполнилось 66 лет. Увы, но праздничным настроением звезда в этот день так и не похвасталась. Даже напротив, в ее личном блоге появилось грустное видео, на котором она показывает двор возле своего дома.

Оказалось, что в Юрмале столь же аномальная погода, что и в Москве – все вокруг оказалось заснеженным. И, хотя виды вокруг были чарующими, напоминающими новогоднее чудо, звезде от этого не становилось легче.

«Погода, как мое настроение – переменчивая и непостоянная», — с грустью в голосе произнесла певица.

Поклонники артистки решили взбодрить своего кумира, стараясь сказать ей как можно больше теплых слов.

«Какие шикарные сосны у Вас», «Это же подарок! Зимняя сказка, как в песне «Опять зима»!», «На день рождения подарок», «Как красиво, у нас сегодня тоже снежок. Лаймочка, а настроение пусть всегда будет хорошее», «Вообще, очень красиво! Это как подарок природы! Не унывайте! Все переживем! Все будет хорошо! И еще на фестиваль к вам приедем!» — написали люди в Instagram певицы.