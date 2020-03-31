«Копия мамы»: Нюша в пижаме снялась с подросшей дочкой в домашней обстановке

Нюша стала замужней дамой в 2017 году. А спустя год у пары родилась дочь. Певица первое время привыкала к новой роли в Майами, наслаждаясь материнством, а потом вернулась к гастролям. Воспитывать ребенка ей помогает муж Игорь Сивов, у которого от прошлого брака есть двое сыновей. Артистка быстро пришла в форму и стала давать концерты, но даже во время поездок она старается не расставаться с наследницей. Ко всему прочему, она переехала жить в загородный дом, чтобы у девочки было больше места для игр.

Вот уже несколько дней Нюша находится на самоизоляции. Она проводит время с годовалой дочкой Симбой. Кроху родители перестали скрывать от общественности больше трех месяцев назад. Теперь время от времени артистка радует нежными кадрами с малышкой. Так, накануне она устроила домашнюю фотосессию. Исполнительница хита «Чудо» позировала в шелковой пижаме нежно-кораллового цвета. Распущенные волосы и едва заметный макияж дополнили образ.

А наследница звезды предстала в джемпере и брюках с рюшами. Мама и дочка были в нарядах одной цветовой палитры. В кадре артистка показывала крохе игрушку. В волосах Симбы красовался бант.

Поклонники пришли в восторг от семейных фото. Многие стали спорить, на кого больше похожа девочка. «На папу похожа очень, прям взгляд его», «Как же Симбе повезло с такой мамой», «На маму похожа!», «Копия мамы», «Какая Симба красивая», «Прямо на папу похожа», «Две красотки», — прокомментировали пост подписчики.