«Говорила мне, что я из детдома»: Михеева в детстве страдала от нехватки любви и внимания

Телеведущая призналась, что у нее были строгие родители, которые больше любили ее сестру.

Алла Михеева уже не первый год ведет рубрику «Острый репортаж» в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Благодаря шоу Ивана Урганта девушка стала знаменита, хотя ранее работала на других каналах, снималась в кино и играла в театре. Теперь 31-летняя актриса — определенный ориентир для многих молодых девушек. Она блистает в роскошных нарядах на светских мероприятиях и всегда оказывается в гуще событий. Соведущая Урганта выглядит веселой и беззаботной девушкой.

Однако в интервью Алла рассказала о своем непростом детстве. Как оказалось, родители воспитывали ее в строгости. Будущей звезде приходилось доедать все, что ей давали. Мама и папа постоянно напоминали ребенку, что где-то есть дети, которые голодают. Также Михеева смотрела мультики только в том случае, если проходила дистанцию на лыжах. Теперь девушка им благодарна, так как легко делает монотонную работу по дому.

А вот ссоры со старшей сестрой оставили неизгладимый отпечаток в памяти Аллы. Она постоянно ревновала ее к родителям.

«Сестра, устрашая, в детстве говорила мне, что я из детдома», — призналась телеведущая. «И у меня все сходилось. Например, когда моей сестре подарили крутящийся стул для пианино, тогда это было очень модно, а мне нет, я думала: вот, я точно из детдома…» — поделилась воспоминаниями девушка.

Михеева пожаловалась на нехватку любви и внимания со стороны родителей. Она так жаждала это получить, что даже думала о смерти, хотя ей было 13 лет. «Чтобы узнать, насколько я нужна, я думала: „Вот если бы я умерла, то они бы плакали все равно, стояли бы и плакали“. Но я понимала, что для этого бессмысленно умирать, потому что тогда ты никогда не узнаешь, заплакали по тебе или нет», — пояснила Алла. По ее словам, из-за сестры она постоянно грустила, так как все подарки доставались не ей, как и внимание, об этом звезда поведала изданию «Собеседник».