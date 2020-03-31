«Какая сладость»: муж Нюши развлекает маленькую дочь на карантине игрой в «самолетики»

Супруг певицы Нюши Игорь Сивов показал, как развлекает маленькую дочь Симбу. Бизнесмен, как и его жена, сейчас находится на карантине из-за отмены большинства мероприятий. В связи с этим у влюбленных появилось больше времени, чтобы посвятить его друг другу. Нюша, впрочем, на днях призналась, что очень скучает по концертной деятельности и мечтает скорее вернуться на сцену. Чтобы чем-то себя занять, артистка регулярно устраивает дома мини-выступления, а Игорь старается ей в этом всячески помочь – подает необходимые атрибуты и наливает воды по окончании репетиции.

Заботится Сивов и о маленькой дочке. Малышке всего год и четыре месяца, поэтому папа старается подобрать для девочки максимально незамысловатые, но активные занятия, которые поднимут ей настроение. Так, во вторник, 31 марта, Игорь обнародовал снимок, на котором видно, как он играет с дочерью в «самолетики»: Симба имитирует собой «железную птицу», а папа страхует смеющегося ребенка.

«Общение в семье считается основой влияния на самооценку и детей, и их родителей. Качество общения обеспечивает доверительность отношений и насколько люди могут считать себя родными и близкими», — отметил он.

Поклонников фото радостного ребенка несказанно порадовало. Люди назвали Сивова идеальным отцом. «Какая сладость», «Боже, какие забавные игры», «Замечательная фотография получилась», «Вы очень классные», — отметили они.