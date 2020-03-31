«Проблемы сильнее планов»: Рудковская узнала о желании Джигана снимать реалити-шоу

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская рассказала о желании рэпера Джигана снимать реалити-шоу. Теперь музыканту придется перенаправить свои ресурсы на развод с супругой – моделью Оксаной Самойловой. Во вторник, 31 марта, многодетная мать внезапно огорошила общественность заявлением, что намерена развестись с отцом своих четырех детей. Причиной тому, предположительно, стали многочисленные измены – Самойлова отметила, что все 10 лет Джиган обманывал ее.

Рудковская, которая сначала заявила о том, что Самойлова и Джиган пиарятся, связалась с Оксаной. Модель рассказала продюсеру, что не так давно Устименко делился с ней планами по съемкам реалити-шоу. Чему именно Джиган собирался посвятить передачу, доподлинно неизвестно, однако теперь работу придется отложить.

«Видимо, все-таки его серьезные проблемы оказались сильнее его и всех его планов! Я очень надеюсь, что все у него будет хорошо и он справится! Оксане сил и мужества в такое сложное для нее время. Зауважала еще больше!» — высказалась Рудковская в личном Telegram-канале.

Поддержали Оксану и многие другие знаменитости. Пережившая в свое время болезненный развод Ольга Бузова призвала Самойлову держаться. Мария Кожевникова посоветовала девушке направить все силы на воспитание детей.